القطاع المصرفي السعودي وفر تمويلات بقيمة 10.2 مليار ريال للقطاع الخاص

كشفت تقرير اقتصادي، تراجع واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من المصارف السعودية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 3.3% على اساس سنوى.

وأضافت التقرير، أن قيمة الواردات الممولة من المصارف سجلت 10.2 مليار ريال في يونيو الماضى مقابل 10.6 مليار ريال للشهر نفسه من 2018، و بتراجع نسبتة 9.1% عن شهر مايو الماضي والتى بلغت فيه 11.2 مليار ريال.



وتوزعت ورادات القطاع الخاص خلال يونيو الماضي، بين واردات "المواد الغذائية" التي استحوذات على نسبة 10 % من إجمالي الواردات فيما استحوذت "السيارات" على 17 %، أما "مواد البناء" فكان نصيبها 11 %، والآلات 5 %، و"الأجهزة" استحوذت على 2 %، أما بند "سلع أخرى" فاستحواذا على نسبة 54 % من قيمة الواردات.

وبلغت واردات "المواد الغذائية" خلال يونيو الماضي 1.04 مليار ريال، في مقابل 1.77 مليار ريال للفترة نفسها من العام 2018 بتراجع 42 %، وفي مقابل 1.12 بليون للشهر السابق .ظ

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وشملت واردات "المواد الغذائية" خلال يونيو على ورادات "الحبوب" التي استحوذت على 34 % من قيمة الواردات الغذائية، بما يعادل 348 مليون ريال، في مقابل 497 مليوناً للفترة نفسها من 2018، بتراجع 30 %، وفي مقابل 330 مليوناً لشهر مايو الماضي، بزيادة 5.4 %، واستحوذ بند مواد غذائية أخرى على 47 %في المئة من الواردات، ما قيمته 487 مليون ريال في مقابل 626 مليوناً بتراجع 22 %، وفي مقابل 593 مليوناً بتراجع 18 %.

واستحوذ بند "المواشي واللحوم" في واردات يونيو على 13.8 %، ما يعادل 143 مليون ريال، في مقابل 576 مليوناً، بتراجع 72 %، وفي مقابل 154 مليوناً لشهر مايو الماضي، بتراجع 8 %، أما بند "سكر وشاي وبن" فاستحوذ على 3.6 % من الواردات، بما يعادل 37 مليوناً، في مقابل 46 مليوناً بتراجع 19 في%، وفي مقابل 33 مليوناً في مايو الماضي، بزيادة 17 %، فيما استحوذت "الفواكه والخضراوات" على أقل نفقات في شهر يونيو 2%، بقيمة 21 مليوناً في مقابل 26 مليوناً بتراجع 19 %، وفي مقابل 14 مليوناً لشهر مايو الماضي، بزيادة 54 %.



وارتفعت قيمة واردات "السيارات"خلال يونيو الماضي الى 1.73 مليار ريال، في مقابل 1.29 مليار ريال للفترة نفسها من 2018، بزيادة % وفي مقابل 1.33 مليار ريال للشهر السابق بزيادة 31 %.

أما مواد البناء فبلغت قيمة الواردات منها في يونيو 1.14 مليار ريال، في مقابل 919 مليوناً لشهر يونيو من العام 2018، بزيادة 24 %، وفي مقابل 1.41 مليار ريال لشهر مايو الماضي، بتراجع 19 في المئة.

وارتفعت قيمة واردات "الآلات" في يونيو إلى 464 مليوناً ريال، في مقابل 374 مليوناً بزيادة 24 %، وفي مقابل 454 مليونا ريال للشهر السابق، بزيادة 2.20%، أما بند "الأجهزة" فبلغت قيمة الواردات منها 239 مليوناً ريال في مقابل 219 مليوناً لشهر يونيو 2018، بزيادة 9 %، وفي مقابل 321 مليوناً للشهر السابق، بتراجع 26 %.