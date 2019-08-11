ترامب يلمح لعلاقة كلينتون بموت الملياردير إبشتاين

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإعادة نشر تغريدة عن سبب انتحار الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين في زنزانته في نيويورك.
وكتب التغريدة "تيرينس ك. ويليامز" ألقى فيها باللوم على هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، غير أنه لم يقدم أية أدلة.
وتضمنت التغريدة هاشتاجات تشير إلى عائلة كلينتون، إضافة إلى صور الرئيس الأسبق وزوجته وزيرة الخارجية.
وكان المتحدث باسم بيل كلينتون، أنجيل أورينا، قد رد قائلًا: "مثير للسخرية وبالطبع ليس صحيحاً، ودونالد ترمب يعرف ذلك".
وقال مسؤولون إن الملياردير الذي وجهت إليه تهم تتعلق بالاتجار بالجنس، توفي ليلاً بسبب انتحار واضح أثناء وجوده في السجن.
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