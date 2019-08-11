الجيش الليبي يعتقل 27 شخصا خلال عملية عسكرية

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش عبر صفحتها على فيس بوك "الـوحدات الـعسكرية تقوم في هذه الأثناء بالـتأمين الـكامل لـمدينة مرزق، وتلقي القبض على عدد 27 مرتزق"، متابعة "ستكون عمليات فرض القانون قائمة ومستمرّة إلى أن يأمـن أهلنا في مـرزق".
وأضافت الشعبة "هروب مليشيات داعش وشورى بنغازي، والقاعدة، وعصابات المرتزقة التشاديين، من مرزق، والذين تسميهم حكومة الوفاق الإخوانية قوة حماية الجنوب... وذلك بعد وصول وحدات من القوات المسلحة إلى المدينة لتأمينها بناء على تعليمات القائد العام".
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