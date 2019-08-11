ليبيا.. مطار معيتيقة الدولي يعلن توقف الملاحة فيه بسبب قصف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي قرب العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، عن توقف الملاحة فيه بعد سقوط عدد من القذائف في أراضي المطار.

وجاء في بيان نشر على حساب مطار معيتيقة الدولي في "فيسبوك": "للأسف مع صباح هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المطار للقصف وتوقف الملاحة الجوية لحين إشعار آخر".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وسائل إعلام عن مصادر ليبية أن مطار معيتيقة الدولي تعرض لقصف بالقذائف العشوائية بالتزامن مع سريان للهدنة الإنسانية بالعاصمة طرابلس. وقالت المصادر إن القصف انطلق من مكان قريب للمطار، دون أن يخلف أي خسائر بشرية.

وفي تغريدة على "تويتر"، حملت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر المسؤولية عن القصف.

Advertisements

فيما ذكر موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري أن نشطاء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مقاطع مرئية لسقوط قذائف هاون على بعض مرافق المطار، مرددين أن من قام بإطلاقها أحد زعماء المجموعات المسلحة المعروف بـ "بشير البقرة".

وأعلن كل من حكومة الوفاق (التي تدير غرب ليبيا ومقرها طرابلس) و"الجيش الوطني الليبي" الذي يسيطر على شرق البلاد، موافقتهما على الهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة، خلال أيام عيد الأضحى، ووقف العمليات العسكرية الدائرة على مشارف العاصمة الليبية.

ومطلع شهر أبريل الماضي، أمر حفتر قواته بشن هجوم باتجاه طرابلس من أجل "تحريرها من الجماعات والمليشيات الإرهابية"، فيما أعلنت حكومة الوفاق بدء عملية "بركان الغضب" لصد ما وصفته بـ "العدوان" على العاصمة من قبل حفتر.