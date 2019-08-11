تحذيرات من مخاطر حرب عملات طويلة بين الصين والولايات المتحدة

حذر مسؤولون سابقون في البنك المركزي الصيني، يوم السبت، من مخاطر حرب عملات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد تصعيد مباغت للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.

وتمسك صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، بتقييمه بأن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية، لكن مسؤولا بالصندوق قال إن صندوق النقد يشجع الصين على أن تنتهج سعرا للصرف أكثر مرونة، مع تقليل التدخل في سوق العملات.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن تشين يوان، النائب السابق لمحافظ بنك الشعب الصيني، قال أمام مؤتمر "التمويل الصيني" بمدينة ييتشون، إن وصف الولايات المتحدة للصين بأنها متلاعبة بالعملة، يعني أن الحرب التجارية بينهما آخذة في التحول لتصبح حربا مالية وحرب عملات، وأنه يجب على صناع السياسات الاستعداد لنزاعات بعيدة المدى، بحسبما جاء على لسانه.

وأوضح تشين يوان، أن اتهام واشنطن لبكين بالتلاعب بالعملات هو جزء من استراتيجيتها في الحرب التجارية، وهذا الاتهام سيكون له تأثيره على الصين "بشكل أكثر عمقا واتساعا" مقارنة بالخلافات التجارية.

وصرح بأنه بينما يجب على الصين أن تسعى لتجنب مزيد من توسيع النزاعات، يتعين على صانعي السياسات أن يستعدوا لمنازعات بعيدة المدى مع الولايات المتحدة حول العملات، داعيا بكين إلى العمل على زيادة استخدام اليوان في العمليات التجارية الدولية مثل شراء السلع.

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من جهته، ذكر تشو شياوتشيوان، المحافظ السابق لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمام المؤتمر، أنه يمكن أن يتسع مجال النزاعات مع الولايات المتحدة، ليمتد من الجبهة التجارية إلى مجالات أخرى، مثل المجالات السياسية والعسكرية والتكنولوجية.

ودعا شياوتشيوان إلى بذل الجهود لتحسين دور العملة الصينية اليوان، من أجل التعامل مع تحديات النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار.

وكان البنك المركزي الصيني قد سمح بتراجع سعر اليوان أمام الدولار بسبع نقاط هذا الأسبوع، ما دفع الولايات المتحدة إلى اتهام الصين بالتلاعب في العملات، وأفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يمكن إلغاء المباحثات المقرر إجراؤها مع الصين الشهر المقبل.