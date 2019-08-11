مقتل 147 شخصا في فيضانات الهند

وأعلنت السلطات المحلية مقتل 60 شخصا في ولاية كيرالا وحوالي 30 شخصا في ولاية مهاراشترا في حوادث متعلقة بالأمطار لافتين إلى أن مخيمات الإيواء استقبلت ما يزيد عن 165 ألف شخص.
وشهدت كيرالا فيضانات مدمرة العام الماضي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وتضرر منها أكثر من خمسة ملايين. ووصفت هذه الفيضانات بأنها الأسوأ في الولاية خلال نحو 100 عام.
وأغرقت مياه الفيضان أجزاء من مدينة هامبي الأثرية، وهو موقع مدرج على قائمة التراث العالمي في ولاية كارناتاكا الهندية.
وهذا الأسبوع، ضربت الفيضانات أيضا ولاية مهاراشترا المجاورة لكيرلا، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للضحايا في الولايتين ما لا يقل عن 40 قتيلا، إضافة إلى تشريد أكثر من 400 ألف شخص.
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