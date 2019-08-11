وسائل إعلام أمريكية تقيم القاذفة الروسية من الجيل السادس

حاولت وسائل الإعلام الأمريكية تحليل معلومات حول القاذفة الروسية الواعدة من الجيل السادس باك دا، التي يتم تطويرها.

كتبت مجلة "ناتشونال إنترست" أن وزارة الدفاع الروسية تهدف إلى إنشاء قاذفة استراتيجية غير مرئية من الجيل السادس.

وأضافت أن الجانب الأكثر لفتا للنظر في باك دا هو مدى قرب وقت دخولها الخدمة. من المتوقع أن يظهر أول نموذج في 2021-2022، ومن المخطط أن تكون أول رحلة في 2025-2026، وسوف تبدأ عمليات التسليم الضخمة في 2028-2029.

تجدر الإشارة إلى أن القاذفة هي مشروع جديد تمامًا مع حلول مفاهيمية جديدة. إن احتمال ظهورها على رادارات العدو منخفض بشكل كبير، ولها قدرات قتالية واسعة. والميزة الرئيسية في باك دا هي التخفي وليس السرعة الأسرع من الصوت.

سيتم تزويد القاذفة الروسية الجديدة بصواريخ يصل مداها إلى 7000 كيلومتر. علاوة على ذلك، ستكون هذه الصواريخ قادرة على تحليل حالة الهواء والرادار. من المفترض أنها أيضًا قادرة على تغيير الأهداف أثناء الرحلة وتعديل مسارها بشكل مستقل من أجل تجنب الرادارات. من المؤكد أن سلاحًا كهذا يقع في حجرة الأسلحة الداخلية لباك دا.

تشير المجلة إلى أنه من غير المرجح أن تحل القاذفة الجديدة تو-160 وتو-22إم3 المحدثة، التي تزود بإلكترونيات الطيران والأسلحة الجديدة.