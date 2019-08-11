السعودية تكشف حجم بيانات الإنترنت المستهلكة يوم عرفة وأكثر التطبيقات استخداما

وأوردت إحصائية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة/ التاسع من ذي الحجة بلغ نحو 1718 تيرابايت، بحسب صحيفة "هام" السعودية.

وأوضحت الإحصائية أن حجم الاستهلاك يزيد بنسبة 34% عن العام الماضي، ويعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.

وبلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (344 ميغابايت/ مشترك)، ليتجاوز معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 91%، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستغرام.

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميجابت/ ثانية بنسبة زيادة 72.4% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.7 ميجابت/ ثانية بنسبة زيادة 55.7 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 مليون مكالمة

يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فعّلت في موسم حج هذا العام خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة، لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، وذلك من منطلق رفع كفاءة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مكة والمشاعر المقدسة.