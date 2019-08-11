السعودية.. 22.6 مليون مكالمة في مكة خلال 24 ساعة

وقالت الهيئة في إحصائية خاصة عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة ليوم 9 أغسطس 2019، إن حجم استهلاك البيانات وصل إلى 1921 ألف تيرابايت بنسبة زيادة 31% عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة نحو 787 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.
وأشارت الإحصائية إلى أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات بلغ 340 ميغابايت للمشترك، متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ 180 ميغابايت للمشترك بنسبة 89%.
ولفتت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي "يوتيوب"، "فيسبوك"، "سناب شات"، "واتس آب"، "إنستغرام".
وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل بلغ 43.05 ميغابايت في الثانية بنسبة زيادة 76.21% مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 16.43 ميغابايت في الثانية بنسبة زيادة 53.98% عن العام الماضي.
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