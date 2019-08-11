الصين تجند عشرات آلاف الجنود لمواجهة آثار إعصار "ليكيما" المدمر

وقامت نحو 400 سفينة تم إرسالها إلى تشجيانغ بإنقاذ وإجلاء أكثر من 33 ألف شخص حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد، وفقا لمصدر عسكري.
و"ليكيما" هو تاسع إعصار خلال هذا العام، في تشجيانغ، حيث تسبب بأضرار جسيمة وفيضانات كبيرة.
وساعد الجيش في إصلاح طرق بمسافة 247 كم وطهر نحو 3200 متر من الأنهار ونقل 105 أطنان من مواد الإغاثة.
واستدعيت فرق إنقاذ عسكرية إلى مدينة تايتشهو، حيث عانى جزء كبير من المناطق المأهولة من انقطاع الكهرباء ونقص المياه وتعطل وسائل الاتصالات، في وقت مبكر من صباح يوم السبت، بحسب المصدر.
وأسرعت الفرق إلى قرية صغيرة في مدينة وينتشو المجاورة، حيث علق نحو 120 قرويا بسبب انهيار أرضي خطير سببته الأمطار، وأنقذوا السياح المحبوسين في هوتشو وأخرجوا القرويين المحاصرين في منازل تغمرها مياه الفيضانات في نينغبو.
وقالت سلطات محلية إن 30 شخصا توفوا، وما زال هناك 18 في عداد المفقودين حتى ظهر اليوم.
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