النادي الأهلي السعودي يسعى لضم عبد الله جمعة لاعب الزمالك المصري

تلقى عبدالله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك المصري، عرضًا للانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسم واحد، مقابل 700 ألف دولار.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ“إرم نيوز“، إن جمعة خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك بالعرض المقدم من النادي السعودي، وقد يهدد المقابل المادي بفشل الصفقة، لكن جمعة كشف أنه من الممكن أن يرتفع المقابل المادي إلى 850 ألف دولار في الموسم الواحد.

ويحاول اللاعب إقناع إدارة القلعة البيضاء بالموافقة على رحيله لمدة موسم واحد، وبدأ يضغط من أجل إتمام الصفقة، خاصة بعد رجوع محمد عبد الشافي من أهلي جدة السعودي إلى الزمالك مجددًا، وبذلك تزداد فرصه في الرحيل، لأن عبد الشافي قادر على تعويض غيابه.

وحصل عبد الله جمعة على وعد من الإدارة بالنظر في أمر العرض الاحترافي، مشترطين موافقة المدير الفني الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، وفور إتمام ذلك سيكون ملف رحيله على قائمة المناقشات.

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وكان أهلي جدة السعودي قد تفاوض مع محمود علاء، لاعب الزمالك، لمدة موسم واحد مقابل 650 ألف دولار، لكن اللاعب تمسك بالحصول على 900 ألف دولار، لتنتهي المفاوضات دون الوصول إلى نقطة اتفاق.

وكانت تقارير صحفية سعودية كشفت مؤخرًا عن وجود رغبة من جانب فريق أهلي جدة للتعاقد مع الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن الفريق المصري رفض بشكل قاطع مناقشة أي عرض لرحيل اللاعب التونسي.

وأضافت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن المدير الفني الصربي برانكو إيفانكوفيتش طلب من إدارة الأهلي تدعيم الجبهة اليسرى في ظل المستوى الذي ظهر عليه حسين عبد الغني.