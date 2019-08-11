الخارجية الإيرانية ترد على بومبيو : طهران ستذهب للمفاوضات عندما تقرر هي ذلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات طالما استمر الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضدها.

ونقلت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، عن موسوي قوله، اليوم الأحد “إيران لن تدخل أي مفاوضات طالما استمر الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضدها”، موضحا “لا يوجد شخص عاقل يذهب لمفاوضات لا يحترم فيها القواعد والقوانين الدولية ويمارس فيها الضغط والإرهاب الاقتصادي والعقوبات عليه”.

وأضاف موسوي ردا على تصريحات لنظيره الأمريكي مايك بومبيو “الجمهورية الإسلامية ستذهب للمفاوضات عندما تقرر هي ذلك، لطرح حقوقها وما لديها من مطالب”.

وتابع موسوي “هم يتكلمون عن المفاوضات ولكنهم يكذبون في دعوتهم؛ ففي الوقت الذي يتكلمون فيه عن المفاوضات يمارسون الضغوط ويستخدمون جميع أنواع التهديدات، ويسعون إلى تركيع شعبنا”.

سبوتنيك