تقارير: ماورو إيكاردي يقترب بقوة من نابولي

كشفت تقارير صحفية عن توصل نابولي لاتفاق مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان، من أجل ضمه هذا الصيف.

وبحسب صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، اليوم الأحد، فإن اتفاق نابولي مع إيكاردي يقضي بحصول النجم الأرجنتيني على 8 ملايين يورو كراتب سنوي.

ويتبقى لنابولي الاتفاق مع إنتر ميلان على القيمة النهائية للصفقة، من أجل حسمها بشكل رسمي.

ويرحب إنتر ميلان ببيع إيكاردي بسبب الخلافات العديدة بين اللاعب الأرجنتيني ووكيلته من جهة، وإدارة النادي من جهة أخرى.

وتعاقد إنتر بالفعل مع البلجيكي روميلو لوكاكو، قادمًا من مانشستر يونايتد، ليحل محل إيكاردي في تشكيلة النيراتزوري في الموسم الجديد.