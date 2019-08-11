وبحسب صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، اليوم الأحد، فإن اتفاق نابولي مع إيكاردي يقضي بحصول النجم الأرجنتيني على 8 ملايين يورو كراتب سنوي.
ويتبقى لنابولي الاتفاق مع إنتر ميلان على القيمة النهائية للصفقة، من أجل حسمها بشكل رسمي.
ويرحب إنتر ميلان ببيع إيكاردي بسبب الخلافات العديدة بين اللاعب الأرجنتيني ووكيلته من جهة، وإدارة النادي من جهة أخرى.
وتعاقد إنتر بالفعل مع البلجيكي روميلو لوكاكو، قادمًا من مانشستر يونايتد، ليحل محل إيكاردي في تشكيلة النيراتزوري في الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: ماورو إيكاردي يقترب بقوة من نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.