مانشستر يونايتد يتفق مع موناكو لضم اللاعب الموهوب هانيبال مجبري

وسينضم صاحب الـ16 عامًا لصفوف مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة، حيث لم يتبقَ سوى موافقة الفيفا فقط على إتمام التعاقد، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ميرور“.
وحسم وكيل الأعمال المشهور خورخي مينديز الصفقة لليونايتد بعد أن تواجد في مقر النادي الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تتم مقابل حوالي 9 ملايين جنيه إسترليني.
استطاع مانشستر يونايتد الفوز بخدمات اللاعب بعد منافسة شديدة مع كل من مانشستر سيتي وليفربول وبرشلونة.
وكان قد انتقل مجبري إلى موناكو الفرنسي وهو بعمر الـ14 بصفقة وصفت بالتاريخية بالنسبة لفئة الشباب، بمبلغ قدر بمليون يورو، بعد إنهاء تكوينه في مركز تنمية مهارات الناشئين ”كلار فونتان“.
يذكر أن اللاعب الشاب ولد في فرنسا عام 2003 من أب وأم تونسيين، وسبق له تمثيل منتخبات الشباب الفرنسية، كما شارك مؤخرًا مع منتخب فرنسا في فئة أقل من 16 عامًا ولعب 8 مباريات.
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