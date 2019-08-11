قيادي فلسطيني: مبادرة جديدة لإنعاش المصالحة بعد العيد

قال ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إن الفترة التي ستعقب عيد الأضحى المبارك ستشهد حراكًا من فصائل العمل الوطني والإسلامي لطرح مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام.

وأضاف أنه سيتم تقديم مبادرة الفصائل الجديدة إلى جمهورية مصر العربية، وإلى حركتي ”فتح“ و“حماس“، للضغط من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية التي باتت في مرحلة ”موت سريري“، على حد وصفه، بحسب صحيفة ”دنيا الوطن“.

في المقابل، قال روحي مشهى، عضو المكتب السياسي لحركة ”حماس“، إنه لا جديد في ملف المصالحة الفلسطينية، خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن حركة حماس أسهمت بشكل واضح وبذلت كل ما يمكن في سبيل تحقيق المصالحة.

من جانبه، قال صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن ”المصالحة ضرورة وطنية واجتماعية، والوحدة هي طريق إنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الفلسطينيين، أما الانقسام فهو طريق ضياع الحقوق“.

وشدد على أن ”الوحدة الوطنية ما زالت متعثرة، ولكن الجهود مستمرة“، لافتًا إلى أنه ما زال هناك عقبات في طريق المصالحة الفلسطينية، مطالبًا فتح وحماس بالتخلي عن المصالح الفئوية الضيقة والاهتمام بشكل أكثر بإنجاز الوحدة الوطنية.