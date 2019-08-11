كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

ويدخل الفريقان اللقاء بثوب مختلف، فالمانيو شهد رحيل بعض اللاعبين وعلى رأسهم الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو، بينما استعان البلوز بخدمات نجمه السابق فرانك لامبارد مدربًا للفريق مع رحيل النجم الأبرز البلجيكي إدين هازارد.
تقام المباراة في الساعة 18:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب ”أولد ترافورد“.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.
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