أزارو يقود هجوم الأهلي المصري في مواجهة "أطلع برة"

ومن المتوقع أن يعتمد الأوروغوياني لاسارتي، على التشكيلة التالية:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: علي معلول، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف.
في خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، وصالح جمعة.
في خط الهجوم: وليد أزارو، وحسين الشحات، ورمضان صبحي.
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