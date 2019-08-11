أزارو يقود هجوم الأهلي المصري في مواجهة "أطلع برة"

استقر مارتين لاسارتي، مدرب الأهلي المصري، على ملامح تشكيلة "المارد الأحمر" لمواجهة مضيفه "أطلع برة" بطل جنوب السودان اليوم، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يعتمد الأوروغوياني لاسارتي، على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف.

في خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، وصالح جمعة.

في خط الهجوم: وليد أزارو، وحسين الشحات، ورمضان صبحي.