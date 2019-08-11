الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للأقصى

دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد: "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين ويعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف".

وأكد على ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد، مشددا على أنه خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل إسرائيل.

كما أشار أبو ردينة إلى إجرائه اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لوقف التصعيد الإسرائيلي، محذرا الحكومة الإسرائيلية من استمرار السماح للمستوطنين بالقيام بهذه الجرائم، ومحذرا من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني والذي سيحرق كل شيء، بحسب تعبيره.