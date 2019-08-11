وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد: "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين ويعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف".
وأكد على ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد، مشددا على أنه خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل إسرائيل.
كما أشار أبو ردينة إلى إجرائه اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لوقف التصعيد الإسرائيلي، محذرا الحكومة الإسرائيلية من استمرار السماح للمستوطنين بالقيام بهذه الجرائم، ومحذرا من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني والذي سيحرق كل شيء، بحسب تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.