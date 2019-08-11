البرهان يهنئ السودانيين بالعيد ويدعو إلى الاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن البرهان القول: "يمر علينا عيد الأضحى المبارك هذا العام وبلادنا تفيض فرحا بعد التوافق على الوثيقة الدستورية الذي تم في الرابع من أغسطس الجاري".
وأضاف: "إننا، وفي ظل هذا الواقع الجديد، لابد أن نجدد العزم على جمع الشمل والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء لوطن هو في أمس الحاجة لتضافر جهود كل أبنائه".
وقال: "التحديات الماثلة أمامنا والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الماضي والاستعداد لوضع الأسس لحكمٍ مدنيٍ أساسه المواطنة والحرية والعدالة يستوعب الجميع".
وقدم البرهان شكرا خاصا "للشعب السوداني الأصيل لصبره على كل الشدائد والأزمات القاسية"، موجها التحية لشباب الثوار وكلا من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة.
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