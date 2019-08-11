ماذا حدث؟.. حكاية جريمة هزت دمشق ليلة عيد الاضحى

وذكر موقع "كاتيخون" للدرسات السياسية نقلا عن صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي تابعة للشرطة السورية على "فيسبوك" أن الجريمة أودت بحياة عائلة مكونة من خمسة أفراد.
وذكرت الصفحة أن العائلة مؤلفة من الأب والأم وأولادهم الثلاثة ضمن منزلهم في حي التضامن بدمشق. وأضافت الصفحة أن الجهات المختصة تتولى التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.
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