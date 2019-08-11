ماذا حدث؟.. حكاية جريمة هزت دمشق ليلة عيد الاضحى

شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم أمس السبت، جريمة بشعة أودت بحياة عائلة بالكامل والتي لم تعرف دوافعها الحقيقية حتى الأن.

وذكر موقع "كاتيخون" للدرسات السياسية نقلا عن صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي تابعة للشرطة السورية على "فيسبوك" أن الجريمة أودت بحياة عائلة مكونة من خمسة أفراد.

وذكرت الصفحة أن العائلة مؤلفة من الأب والأم وأولادهم الثلاثة ضمن منزلهم في حي التضامن بدمشق. وأضافت الصفحة أن الجهات المختصة تتولى التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.