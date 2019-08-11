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القوات الأفغانية تدمر مجمعاً رئيسياً لطالبان وسط البلاد

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ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن القوات الخاصة الأفغانية اكتشفت مجمعاً رئيسياً تابعاً لجماعة طالبان المتشددة، أثناء عملية قامت بها في إقليم أوروزجان بوسط البلاد، وقامت بتدميره.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإفغانية عن فيلق العمليات الخاصة قوله في بيان، إن "القوات الخاصة قامت بالعملية في تارين كوت، عاصمة إقليم أوروزجان"، مضيفاً أن القوات نفذت العملية في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة.
ولم يكشف فيلق العمليات الخاصة مزيدا من المعلومات بشأن العملية، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الخاصة ألحقت خسائر بين المسلحين.

وفي الوقت نفسه، قال الفيلق إن "القوات الخاصة فجرت المجمع وجميع مرافقه بعد اكتشافه".

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