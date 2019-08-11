تزايد أعداد طالبي اللجوء الأتراك والإيرانيين في ألمانيا

كشف تقرير صحافي عن زيادة عدد طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا وإيران في ألمانيا من الحاصلين على تعليم عال في مواطنهم.واستند تقرير صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إلى تقرير الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين عن "إمكانات مقدمي طلبات اللجوء"، والذي جاء فيه أن إجمالي 59.3%من طالبي اللجوء المنحدرين من تركيا في عام 2018 أوضحوا أنهم التحقوا بجامعة من قبل.

وأضافت الصحيفة الألمانية أنه "كان هناك تطور مشابه أيضاً بالنسبة لمقدمي طلبات اللجوء المنحدرين من إيران، فبينما صرح 42.6% من جميع مقدمي طلبات اللجوء الإيرانيين في عام 2017 أنهم التحقوا بجامعة في موطنهم، زادت هذه النسبة إلى 47.5% في عام 2018"، بحسب تقرير الهيئة.

ومن جانبها وصفت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليتسك دمج اللاجئين لمؤهلاتهم بشكل مناسب في نظام التعليم الألماني بأنه "تحدي"، وقالت للصحيفة الألمانية إن ذلك يسري بصفة خاصة على اللاجئين المؤهلين تأهيلاً عالياً.

وأضافت أن "أكثر من 20 ألف لاجئ استطاعوا بدء دراسة جامعية نظامية من خلال إجراءات مختلفة".

وبحسب الصحيفة الألمانية، يمتلك طالبو اللجوء المنحدرون من كثير من الدول الأخرى تعليماً متردياً إلى حد كبير؛ فعلى سبيل المثال أتم 17% فقط من اللاجئين المنحدرين من سوريا و14.2% فقط من المنحدرين من العراق تعليماً جامعياً.

وأضافت الصحيفة أن "المستوى التعليمي لطالبي اللجوء المنحدرين من نيجيريا وأفغانستان متدني أيضاً للغاية في الغالب".