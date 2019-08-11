الأردن يدعو أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة

ودعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة، والحوار المسؤول للتوصل لحل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة.
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