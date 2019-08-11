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الأردن يدعو أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة

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أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، اليوم الأحد، عن قلقها الشديد إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة، والحوار المسؤول للتوصل لحل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة.

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