وزراء إسرائيليون يهددون باجتياح غزة

هدد أكثر من وزير إسرائيلي، بشن عمليات عسكرية واسعة ضد قطاع غزة في أعقاب تصاعد العمليات الفردية عبر منطقة الحدود الشرقية للقطاع، والتي كان آخرها صباح اليوم الأحد وأدت لاستشهاد فلسطيني.

وقال وزير الخارجية الإسرائلي، يسرائيل كاتس، "إذا لزم الأمر سيتم شن حملة عسكرية ضد قطاع غزة".

وكان وزير الإسكان الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قد سبق غالانت بالتأكيد على إمكانية شن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.

وقال غالانت، "ستكون هناك عمليّة عسكريّة واسعة في قطاع غزة، لكننا نحن من يحدد موعدها وظروفها، وحماس لن تحدد جدول أوقاتنا، الحرب هي الخيار الأخير، نأخذ بجديّة التهديدات القادمة من غزة".

واستشهد فلسطيني مسلح، صباح اليوم الأحد، بعد محاولته اقتحام السياج الحدودي شمال قطاع غزة، لتنفيذ هجوم ضد الجيش الإسرائيلي، في عملية هي الثالثة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية.

واستشهد 4 فلسطينيين مسلحين، أمس السبت، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي وسط قطاع غزة، والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، بعد أيام من عملية مماثلة، اقتحم خلالها مسلح فلسطيني حدود جنوب القطاع، وأصاب جنديين إسرائيليين قبل أن يقتله جيش الاحتلال.

