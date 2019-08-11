إدارة ليفربول تطالب كلوب بتنفيذ استراتيجية ”التضحيات“ للتتويج بالدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، بأن ملاك فريق ليفربول يرغبون في أن يركز المدرب الألماني يورغن كلوب على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وتجاهل الكؤوس المحلية كأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتقد المدرب الألماني الموسم الماضي بعدما أشرك فريقًا بلاعبين من الصف الثاني أمام وولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي وخرج من المسابقة، كما غادر الدور الثالث من كأس الرابطة على يد تشيلسي.

ويعتقد ملاك الفريق أن الموسم المزدحم لليفربول يفرض التركيز على المسابقتين المهمتين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا ومنح الفرصة في لقاءات الكؤوس للاعبي الصف الثاني وإراحة اللاعبين المهمين للفريق.

ويأمل نادي ليفربول في أن ينهي صيامًا دام 30 عامًا ويحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي خسره الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة، لكنه توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي.

ويشارك ليفربول في لقاء السوبر الأوروبي، الأربعاء المقبل، أمام تشيلسي كما سيلعب هذا الموسم كأس العالم للأندية التي يبحث عن التتويج بلقبها لأول مرة في مسيرته.