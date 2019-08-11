وانتقد المدرب الألماني الموسم الماضي بعدما أشرك فريقًا بلاعبين من الصف الثاني أمام وولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي وخرج من المسابقة، كما غادر الدور الثالث من كأس الرابطة على يد تشيلسي.
ويعتقد ملاك الفريق أن الموسم المزدحم لليفربول يفرض التركيز على المسابقتين المهمتين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا ومنح الفرصة في لقاءات الكؤوس للاعبي الصف الثاني وإراحة اللاعبين المهمين للفريق.
ويأمل نادي ليفربول في أن ينهي صيامًا دام 30 عامًا ويحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي خسره الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة، لكنه توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي.
ويشارك ليفربول في لقاء السوبر الأوروبي، الأربعاء المقبل، أمام تشيلسي كما سيلعب هذا الموسم كأس العالم للأندية التي يبحث عن التتويج بلقبها لأول مرة في مسيرته.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة ليفربول تطالب كلوب بتنفيذ استراتيجية ”التضحيات“ للتتويج بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.