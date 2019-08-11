وشهدت القائمة، عودة الويلزي غاريث بيل الذي غاب عن المباريات الأخيرة، بينما واصل المدرب الفرنسي استبعاد الكولومبي خاميس رودريغيز، والمهاجم ماريانو دياز، والثنائي الشاب كوبو، وردريغو لأسباب فنية.
بينما غاب للإصابة راموس، ولونين، وفيرلاند ميندي، وإبراهيم دياز، وماركو أسينسيو.
وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:
الحراسة: نافاس، كورتوا، فويدياس.
الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، وأدوريوزولا
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.
الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، غاريث بيل، فاسكيز، يوفيتش، وفينيسيوس.
كانت هذه تفاصيل خبر غاريث بيل يعود لقائمة مباراة ريال مدريد وروما الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.