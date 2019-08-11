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غاريث بيل يعود لقائمة مباراة ريال مدريد وروما الودية

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كشف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة روما الإيطالي الودية، مساء اليوم الأحد، في ختام تحضيرات الميرنغي للموسم الجديد.

وشهدت القائمة، عودة الويلزي غاريث بيل الذي غاب عن المباريات الأخيرة، بينما واصل المدرب الفرنسي استبعاد الكولومبي خاميس رودريغيز، والمهاجم ماريانو دياز، والثنائي الشاب كوبو، وردريغو لأسباب فنية.

بينما غاب للإصابة راموس، ولونين، وفيرلاند ميندي، وإبراهيم دياز، وماركو أسينسيو.

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:

الحراسة: نافاس، كورتوا، فويدياس.

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الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، وأدوريوزولا

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، غاريث بيل، فاسكيز، يوفيتش، وفينيسيوس.

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