بالصورة : قصة حاج هندي ذرفت لها دموع رواد مواقع التواصل

اثارت قصة الحاج الهندي أنيس 37 عاما، الذي جمع راتبه لخمس سنوات لتبلغ أمه ذات ال 80 عاما الأراضي المقدسة، اثارت مشاعر رواد مواقع التواصل، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وكان “انيس” قد وعد والدته بالتكفل بتكاليف الحج، وذلك من مدة طويلة يوم أن كانت بصحة جيدة، إلاّ أن تأخرت الموافقة على الحج لسنوات جعل أمه تمرض ولا تستطيع السير، لكنه ظل عند وعده لها حتى جاءت الموافقة وأتمت الفريضة على خير، بحسب وكالات إخبارية.

وظل الحاج أنيس يحمل طوال الوقت أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة، وحاول العديد من رجال الأمن والمتطوعين مساعدة الحاج أنيس في توفير كرسي متنقل لها، إلا أنه رفض ذلك تماما مفضلا أن يحمل أمه على ظهره، كما حملته لاعوام وهو طفل دون كلل او ملل.

وأججت هذه القصة التي تحكي عن قمة البر، مشاعر رواد مواقع التواصل وعبر البعض بعيون دامعة عن تأثرهم بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)