الصين تطالب بريطانيا بوقف "تدخلاتها" في هونغ كونغ

وأجرى راب أمس السبت اتصالا هاتفيا بلام طالبا منها إجراء "تحقيق مستقل تماما بشأن الأحداث الأخيرة" في إشارة إلى حملة تفريق التظاهرات المناهضة للحكومة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينغ، اليوم الأحد:"الصين تطلب رسميا من بريطانيا أن توقف على الفور أي خطوة تدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".
ووصفت في بيان نشر على الإنترنت قرار الوزير البريطاني راب الاتصال بلام بأنه "خاطئ" ودعت لندن إلى وقف "التسبب بمشاكل" في مستعمرتها السابقة.
وتعتبر بكين أن دولا غربية تدعم التظاهرات المناهضة للحكومة التي تشهدها الجزيرة شبه المستقلة منذ نحو شهرين.
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