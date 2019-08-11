إجراءات مشددة في محيط الأقصى

وأفادت مراسلتنا بأن الشرطة الإسرائيلية شددت إجراءات دخول المصلين للمسجد، تزامنا مع استعداد مجموعة من المستوطنين دخول باحات الأقصى، رغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه لن يكون هناك تواجد لليهود في المسجد في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل".
وشهدت باحات الأقصى اشتباكات عنيفة بين المصلين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية، بعد أداء الآلاف صلاة عيد "جامعة" في رحاب الأقصى تلبية لدعوات التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 14 مصابا من المسجد الأقصى إلى مستشفى المقاصد ومستشفى هداسا عين كارم. وأشار إلى أن الإصابات متوسطة الخطورة تتراوح بين جروح وكسور.
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