قمة ثلاثية روسية إيرانية أذربيجانية في سوتشي الأربعاء

وذكر موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية، اليوم الأحد: "الرئيس الإيراني حسن روحاني يزور روسيا نهاية الأسبوع الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في المؤتمر الثلاثي أذربيجان، روسيا، إيران، في 14 من الشهر الجاري بمدينة سوتشي".
وقال مساعد الرئيس لشؤون الاتصالات والإعلام برویز إسماعیلي: "سوف يناقش رؤساء إيران وروسيا وأذربيجان في هذه القمة مواصلة تطوير التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية، وكذلك الاتصالات الإقليمية، وسيصدر قادة الدول الثلاث بيانا مشتركا".
وأضاف إسماعيلي: "يعقد الرئيس الإيراني على هامش قمة سوتشي، لقاءات جانبية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني، لبحث آخر التطورات الإقليمية والتعاون المشترك".
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