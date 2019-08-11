بشاشتين وكاميرا فائقة.. تعرف على Z20 الجديد

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو أنه أتى بشاشتين، شاشة AMOLED أساسية بمقاس 6.42 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9"، وشاشة AMOLED ثانوية على واجهته الخلفية بمقاس 5.1 بوصة، تستخدم لالتقاط صور السيلفي، أو كشاشة بديلة.
ويعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 855 Plus، أقوى معالجات الهواتف الحالية، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت.
كما حصل على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع عبر شاحن (27 واطا)، وماسحين لبصمات الأصابع مدمجين في شاشتيه، إضافة إلى حساسات تستشعر ضغط الإصبع على الشاشة، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، بقدرة تقريب x3، يمكنها تصوير فيديوهات بدقة 8k، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
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