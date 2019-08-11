قرار بإغلاق طريق امدرمان بارا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن اللواء ركن الصادق الطيب عبد االله والي ولاية شمال كردفان المكلف إغلاق طريق الصادرات بارا جبرة امد رمان بسبب السيول التي إجتاحت الطريق اول أمس من جديد .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السبت برفقة لجنة الأمن بالولاية للطريق الذي اجتاحته السيول والامطار للمرة الثانية بعد الصيانة التي تمت .

ووقف الوالي علي حجم الضرر الذي تعرض له الطريق وعمليات إخلاء المواطنين العالقين بالطريق عبر المروحيات والقوارب والقوات النظامية وجهود المواطنين.

واكد الوالي في تصريح لوكالة السودان للأنباء ان الولاية استنفرت كافة امكانياتها وأجهزتها لاخلاء المواطنين العالقين علي مسار الطريق وكشف عن خطة لإخراج

المركبات والشاحنات التي تأثرت بانقطاع الطريق والعالقة بتجمعات المياه .

ودعا اصحاب المركبات والشاحنات والمواطنين باستخدام الطريق القومي كوستي الابيض الخرطوم لحين الفراغ من عمليات الصيانة بطريق الصادرات. المادة السابقة الخرطوم الوطني يخطط لقطع نصف المشوار في”الكنفدرالية” أمام أرتا

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