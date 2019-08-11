الخرطوم الوطني يخطط لقطع نصف المشوار في”الكنفدرالية” أمام أرتا

الخليج 365 :

لن يكون أمام الخرطوم الوطني أيّ مجالاً آخر اليوم”الأحد” سوى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أرتا الجيبوتي إنّ أراد الاستمرار في بطولة الكنفدرالية.

ويأمل الفريق الشهير بـ”الكوماندوز” تجاوز عقبة نظيره الجيبوتي متسلحًا بالمعسكر الإعدادي الذي أقامه بأوغندا قبل التوجه إلى جيبوتي.

وأوضح المدير الفني خالد هيدان أنّهم في قمّة الجاهزية الفنية والذهنية ويأملون في حسم المباراة من الذهاب لصالحهم.

ويرى هيدان أنّه وبالرغم من أنّ منافسهم مغمور إلا أنّهم طامحون في الانتصار لقطع المشوار.