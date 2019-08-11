الخليج 365:

من المقرر أن ينتقل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى منطقته بولاية نهر النيل لقضاء عيد الاضحى المبارك وسط أهله وأسرته.

ولم يعلن المجلس العسكري عن معايدة رسمية بالقصر الجمهوري خلال العيد، كما درج على ذلك الرئيس المعزول البشير خلال السنوات الماضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار بإلغاء المعايدة الرسمية بالقصر الجمهوري… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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