هذا هو العيد فلتصفُ النفوس به.. بقلم آسيا المدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجمل التهاني وأحلى الأماني.. عيد سعيد وعمر مديد.

أحبتي قراء التحرير الأعزاء؛

أنتهز هذه السانحة الجميله لأهنئكم بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير وعافية، ووطننا الحبيب معافى من كل شر وطن مملوء بالخير والجمال.

أحبتي

عيد الأضحى شكر لله وحمد له على أن مكّن الله عدداً من عباده على أداء فريضة الحج. وتلك هي نعمة من الله ونسأله القبول، وأن يسهل لكل الأرواح الملبية الوصول إلى مبتغاها.

احبابي؛ لا يخلو العيد في كثير من الأحيان من منغصات وخاصة في الظروف التي مرت علي السودان في عيد الفطر المبارك كان أحلك عيد بل سمي عيد الشهيد. لقد استشهد الثوار واستشهد معهم العيد. ولكن أحبتي

رغم الألم..رغم الأسى وشظف العيش.. و المعاناة في مرفق من مرافق الحياة ..رغم المرارة. و كل الجراحات إلا أننا بوصفنا مسلمين يجب علينا ان نستشعر شعيرة العيد وفرحته، ونستقي الدروس منها، ونستعرض ما تعلمناه منها، كما يجب ألا يمر علينا حدث إلا و نخرج منه بتجربة ثره أو درس مستفاد .

وعيدكم مبارك. وكل عام وانتم بخير وعافيه.