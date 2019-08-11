الهلال يبحث عن”عيدية” في رواندا أمام ريون عصر اليوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يحلّ الهلال السوداني في الثالثة من عصر اليوم”الأحد” ضيفًا على ريون سبورت الرواندي ضمن ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا في لقاءٍ يبحث فيه عن تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشواره في المنافسة.
وأكمل الفريق تحضيراته بعددٍ من التدريبات بإشراف التونسي نبيل الكوكي، أعّد فيها اللاعبين بدنيًا وفنيًا وذهنيًا.
ويعول الكوكي المدير الفني للفريق على خبرة نجومه في تجاوز العقبة الأولى أفريقيًا بسلام على أمل تحقيق الهدف النهائي بـ”القلعة الحمراء” بعد أسبوعين
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