عبد الفتاح البرهان يطالب بحماية الاتفاق الدستوري والاستعداد لحكمٍ مدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بحماية الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكمٍ مدني في المرحلة المقبلة.

وقال البرهان في خطابٍ للأمة السودانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك إنّ التحديات الماثلة أمامهم والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتّم عليهم حماية الاتفاق الدستوري والتأسيس لحكم مدني يقوم على المواطنة والحرية والعدالة ويستوعب الجميع.

وأضاف” بلادنا اليوم في أشدّ الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلّب على كلّ الأسباب التى أدّت إلى إقعاد هذه الأمة فلا مكان اليوم بيننا لمروجى خطابات الفتن والتطرف والكراهية”.

وفي الرابع من أغسطس الجاري توصّل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاقٍ بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، في انتظار التوقيع النهائي المقرّر له السابع عشر من الشهر ذاته.

وقدّم البرهان شكره إلى الشعب السوداني على صبره على كلّ الشدائد والأزمات القاسية، وحيا في الوقت ذاته الشباب والشابات لأجل تحقيق السلام والحرية والعدالة.

وتابع” أخصّ بالتحية جنودنا البواسل في القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة في كلّ المواقع وهم يحرسون السودان ويسهرون على أمنه بلا منٍ أو أذى”.

ونصّ الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة يضم”11″ عضوًا بينهم”5″ عسكريين، و”5″ مدنيين” فيما يتمّ التوافق حول الشخصية الـ”11″ بالتوافق بين الطرفين.

ومنذ أنّ عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا نتيجة احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية يشهد السودان إضطرابًا سياسيًا.