اتساع دائرة الرفض للوثيقة الدستورية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

استبشر كثيرون خيرا بتوصل اطراف التفاوض الى حل للازمة السياسية فى السودان التى استمرت طويلا ، ورأى مهتمون بالشأن السودانى فى الداخل والخارج توصل قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالى الى اتفاق وتوقيعهم بالأحرف الاولى على الوثيقة الدستورية رأوا فيه مؤشرا إيجابيا يمكن ان يحمل البلد الى مافيه خيرها وصلاح انسانها .

هذه التوافقات التى افرحت الشارع وجعلت الأصدقاء والاشقاء وعموم الحادبين على مصلحة السودان واستقراره المشفقين عليه من تطاول امد الازمة السياسية وانعكاساتها السالبة جعلتهم هذه التوافقات يبعثون تهانيهم مباركين وامنياتهم ان ينعم السودان بالامن والاستقرار والرخاء ، ولكن قلقا خامر السودانيين واقض مضاجعهم سببه بروز بعض القوى والتيارات فى الساحة السياسية اعترضت على الوثيقة الدستورية او على الاقل من قالوا ان لهم عليها تحفظات ، وتصعييدا فى المواقف وصولا الى القول بانها قد تقود الى حرب كما نقل عن الجنرال عبد العزيز الحلو .

اختلفت دوافع المعترضين على الوثيقة الدستورية وتباينت اسباب رفضهم لها لكنهم فى نهاية المطاف مجمعون على مناهضتها والعمل على اسقاطها كل بوسيلته وطريقته التى يعتمدها .

الجبهة الثورية كانت اول المعترضين علنا وبوضوح مع انها قد دخلت تفاوضا طويلا مع رصفائها فى قوى اعلان الحرية والتغيير فى اديس ابابا برعاية الاتحاد الأفريقى لكنها كانت او المجاهرين برفضها للاتفاق بين المجلس العسكرى وقوى اعلان الحرية والتغيير ، واعتبرت ان من اتفقوا معها فى اديس قد نكثوا ونقضوا عهدهم معها ولم يضمنوا ما توافقوا عليه فى اثيوبيا للاتفاق المبرم فى الخرطوم معتبرة ان ذلك يشكل خيانة ، وممن اعترضوا عليها ايضا تيار نصرة الشريعة وارتفع صوت احد قياداتهم – الشيخ عبد الحى يوسف – الذى لم يكتف بمعارضة الاتفاق فحسب بل دعا الى إجهاضه ومحاربته واسقاطه متوعدا السلطات ان تستعد لمنازلة شاملة ان دعت الاوضاع الى ذلك .

وممن عارضوه واعتبروه غير جدير بالقبول به السيد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال الذى قال انه اتفاق ليس فقط يمكنك الاعتراض عليه فى فقرة او فقرتين بل انه كله وانه يمكن ان يقود البلد الى الحرب مجددا قاطعا بان ازمة السودان ليست فى الحاكم الذى يتغير او يبقى انما هى فى نظام الحكم وكيفية ادارة البلد.

وممن عارضوا الاتفاق ورفضوه حركة العدل والمساواة بزعامة دكتور جبريل ابراهيم وكانت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور قد ذهبت بعيدا وهى تعلن عدم اعترافها بطرفى التفاوض اصلا – المجلس العسكرى الانتقالى وقوى اعلان الحرية والتغيير – واعتبرتهما على لسان رئيسها بالانتهازيين غير الشرعيين وهى بهذا القول تغلق باب امكانية الاتفاق اصلا.

انظروا الى جبهة المعارضين للوثيقة الدستورية كيف تتسع يوما بعد يوم ، ولنا ان نتساءل هل مازال فرح الناس العفوى فى تصاعد إم الجمته هذه الاعتراضات المستمرة ؟