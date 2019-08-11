عناوين الاخبار السياسية السودانية بتاريخ اليوم الاحد 11 اغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

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عناوين سياسية :

حزب الأمة يضع حدًا للإشاعات ويعلن: حمدوك على رأس ترشيحاتنا لرئاسة الوزراء

إنشاء آليات لوضع الدستور الدائم وسن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية

المجلس العسكري يستعرض مع السفير السعودي مشروعات المملكة فى السودان

البرهان: سنراجع أى اتفاقيات دولية تستغل موارد السودان

لقاء مرتقب بين الجبهة الثورية وقوى الحرية بالقاهرة

الدقير: “نداء السودان” لم تحسم أمر مرشحها لرئاسة الوزراء

قوى الاجماع تعتذر عن المشاركة في اجتماعات القاهرة مع الجبهة الثورية لهذا السبب

حزب الأمة القومي: ملتزمون باستحقاقات الإعلان الدستوري

الجبهة الثورية توضح حقيقة توجهها الى الانفصال بسبب عدم تضمين وثيقة السلام الى الاعلان الدستوري في السودان

حزب الامة يعلق على استحقاقات الإعلان الدستوري ويتحدث عن حملة مضادة ويأسف لموقف شريكه “الجبهة الثورية”

اجتماع بالقاهرة بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية

قوى التغيير تتفق على “حمدوك” لمنصب رئاسة الوزراء في التشكيل الوزاري الانتقالي الجديد

رئيس بعثة يوناميد يعد بالعمل مع الحكومة الانتقالية في السودان

الأمة: لم نرفض حمدوك ونلتزم بالجدول الزمني الموضوع

تعهدت بشراكة بين واشنطن والخرطوم.. الخارجية الأميركية تدعو لتسريع تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

الأخوان المسلمون أفقدوا السودان ترليون دولاراً

لقاء مرتقب بين “الحلو” و”تجمع المهنيين” في جوبا

ماهي مطالب الجبهة الثورية لـ”قوى التغيير” في مفاوضات القاهرة ؟

قيادي بـ”قوى التغيير”: نداء السودان لم يرشح رئيساً للوزراء بعد

مجلس الصحوة الثوري يكشف موقفه من الإعلان الدستوري ويطالب بإطلاق سراح موسى هلال

وصفه بأنه سياسي بامتياز..عرمان يرحب بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده

جبريل إبراهيم يطالب قوى التغيير بتضمين وثيقة السلام في الإعلان الدستوري

قال إن الوقت غيرمناسب.. صلاح قوش : دا ما وقت الكلام دا

عمر الدقير: الوثيقة الدستورية تفتح الطريق لشطب ديون السودان الخارجية

زهير السراج يكتب : خفافيش التعليم العالي !!

مباحثات جديدة بين قوى التغيير والجبهة الثورية في مصر

بالفيديو : حوار هام مع الصادق الهادي يكشف تفاصيل هامة عن الوضع في السودان ويتحدث عن موقف الشيوعي والانتخابات القادمة وقوات الدعم السريع والسيادي

قائد عسكري: اتفاقيات السودان مع روسيا مستمرة وسنعمل على تطويرها

الفريق صلاح عبدالخالق: البرهان رئيس مجلس السيادة وحميدتي نائبه

مازال مجلسها القيادي منعقدا … الجبهة الثورية : سيناريوهات ما بعد الوثيقة الدستورية

ناهد قرناص: صديقة صارت تتوجس خيفة من ميل زوجها الى ارتداء القمصان الكاروهات

عبد الحي يوسف: الوثيقة الدستورية أغفلت أن الإسلام دين الدولة والعربية لغتها في سابقة لم تحصل منذ إستقلال السودان

مرحباً بإلغاء أحكام الإعدام.. عرمان: السودان يحتاج إلى مشروع وطني

تأجيل الخلافات لتأمين ثورة الحرية والتغيير

عناوين إقتصادية :

شركة توزيع الكهرباء السودانية تستقبل (4788) بلاغا وتعتذر للجمهور

الخرطوم: تحوطات لتوفير الخبز خلال عطلة العيد

توزيع الكهرباء تستقبل 4788 بلاغاً إثر الأمطار

عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة حتى نهاية عام 2019

الخرطوم تستقبل وقفة العيد بأزمة في الخبز والوقود

اتحاد العمال يطالب بإلغاء ضريبة الدخل الشخصي

الكهرباء تعلن تدابير لاستمرار الإمداد خلال عطلة العيد

ارتفاع أسعار الأضاحي في الخرطوم

اقتصادي يدعو لتنفيذ حوافز المغتربين السودانيين

عناوين قضايا وأحداث :

ضبط كميات من الأسلحة فى ولاية القضاريف

الجيش يخلي مئات المواطنين العالقين بالسيول

المخابرات يضبط كميات من الأسلحة في طريقها إلى إثيوبيا

بدء محاكمة غسالي عربات بسرقة عملات أجنبية من سيارة رجل أعمال بالخرطوم

أمطار غزيرة وسيول تحاصر الخرطوم والولايات

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يهنئكم موقع السودان السودان بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك , كل عام وانتم بخير