آل سعود يسيسون الحج .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى مشهد بهى يحدث مرة واحدة فى العام اجتمع مئات الألوف من المسلمين (اقل التقديرات انهم دون الثلاثة ملايين بقليل) على صعيد عرفات الطاهر يوم امس السبت يتجهون بالدعاء الى الله تعالى وقد وحدهم الحج وهم المختلفون فى اللغة واللون والمناطق التى قدموا منها بل انهم مختلفون مذهبيا اذ يتوزعون بين مدارس فقهية مختلفة ومشارب ومسالك روحية وتربوية متعددة لكنهم اجتمعوا صفا واحدا فى هذه البقاع الطاهرة وقد ذابت كل الفوارق بينهم واصبحوا جسما واحدا فى اجمل صورة للوحدة الاسلامية ، وقد جسدوا عمليا باجتماعهم ان الامة واحدة حقا وان عوامل الفرقة لن تفت فى وحدة الامة ، وان دعاة الفتنة مهما فعلوا واجتهدوا فمن الممكن بسهولة ويسر ابطال مخططاتهم وانهاء مؤامراتهم ولله الحمد والشكر .

الحج هذا الركن الهام لم يكن فى عهد النبى الأكرم صلى الله عليه واله وسلم ولا فى صدر الاسلام ولا حتى الى عهود قريبة لم يكن شعيرة ميتة كما يريد له ال سعود الذين يعملون على افراغ الحج من معناه وروحه السامية بمنع المسلمين ان يجهروا بالبراءة من المشركين وتحت دعاوى عدم تسييس الحج يعطلون امر القران باعلان البراءة لان هذا الفعل لايرضى سادتهم من الصهاينة المجرمين والأمريكان المتغطرسين وال سعود باعتراضهم على الجهر بالبراءة من المشركين انما يسيسون الحج ويعملون على الوقوف فى صف اعداء الامة الذين يخيفهم تجمع هذه الملايين فى صعيد واحد ويخيفهم اكثر تبنيهم لرؤية ما لانها حتما ستنتصر بوحدة داعميها ووقوفهم خلفها ، والمسلمون فى غالبهم لايرون قضية اكثر واجلى واكثر واشد وضوحا من القضية الفلسطينية التى لا شبهة يمكن ان تطرح على عدم عدالتها وعدم استحقاقها التأييد والمناصرة ، وهذه الملايين المجتمعة فى المشاعر الحرام ان تركت وشانها لاعلنت دعمها المطلق لهذا الحق المعتدى عليه ولقالت وبصوت واحد لا للتآمر الرسمى العربى على القدس ولا للاصطفاف مع ترامب وجوغته فى قرارهم حول المدينة المقدسة او رؤيتهم بشكل عام حول فلسطين والصراع مع اسرائيل ، ولسقط ما يصطلح عليها الان بصفقة القرن ، نقول كان موقف المسلمين – على الاقل – فى غالبهم رافضا لهذا التآمر على قضية المسلمين الاولى ولكن ال سعود بوضعهم تدابير لمنع النشاط السياسى فى الحج انما يسيسون الحج لايمنعون النشاط السياسى فيه كما يزعمون .

#الحج_عرفة

#الكعبة_تجمعنا