هل خانت الحرية والتغيير دماء الشهداء؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فيديو منتشر بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعى يقول فيه المبعوث الافريقى للسودان وبكل وضوح ان طرفى التفاوض فى السودان لم يطرحا فى اى مرحلة من مراحل التفاوض ضرورة معاقبة من قتل الثوار .

السيد محمد الحسن ولد بات قال لقناة فرنسا ٢٤ فى افادة اعتبرت عند الكثيرين صادمة ومفاجئة قال ان مسألة محاسبة قتلة الثوار ليست من القضايا التى عرضها اى من الطرفين مؤكدا ان المسألة مطروحة فقط فى الاعلام الخارجى ولاتشكل قضية يتوقف عندها اهل الداخل .

بعض مؤيدى قوى اعلان الحرية والتغيير حاولوا التشكيك فى هذا الامر ومن الطبيعى ان تدفعهم الصدمة والمفاجأة الى التشكيك فيه

ولكن لاقيمة لتشكيك المشككين ولا استبعادهم صحة الخبر اذ ان الدوبلوماسى الموريتانى بشحمه ولحمه كان يتكلم عبر فضائية واسعة الانتشار ولايمكن فى هذه الحالة القول ان الفديو غير صحيح ، نعم يمكن لقوى اعلان الحرية والتغيير ان تكذب الخبر وتقول انها كانت وما زالت مصرة على ضرورة معاقبة المتورطين فى قتل الثوار وانها لن تتسامح فى هذا الامر ولها ان تقول ان الوسيط الافريقى لم يكن دقيقا فى كلامه او لتقبل قوى اعلان الحرية والتغيير قول الناس فيها انها باعت دماء الشهداء ورضيت ان تصل الى كراسى الحكم متخلية عن مطالبتها بالقصاص وشعارها والاف المناصرين لها يرددون الدم قصادو الدم مابنقبل الدية ، وتكون بذلك قد خانت شعبها ونكصت عن وعدها ونسيت دماء الشهداء مقابل الوصول للحكم ، ومايدفع البعض الى تصديق كلام السيد ولد بات ان قوى الحرية والتغيير قالت يوم فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم قالت انها لن تعود الى التفاوض مع المجلس العسكرى مطلقا الا بتشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق فى المجزرة وتحديد الجهة التى ارتكبت الجريمة ولكنها جلست للتفاوض مع العسكر دون تشكيل لجنة التحقيق الدولية المحايدة وليس هناك ما يجعلها لاتتنكر لدماء الشهداء وتبيع القضية من اجل الجلوس على كراسى السلطة فما قولكم ياقوى الحرية والتغيير .؟