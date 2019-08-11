الجامعة العربية تدين بشدة تفجير بنغازي الليبية وتطالب كافة الأطراف لاحترام الهدنة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أدانت الجامعة العربية التفجير الذي وقع في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، أمس السبت، وأودى بحياة 3 من موظفي البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت الجامعة في بيان، اليوم الأحد “أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري غربي مدينة بنغازي الليبية يوم أمس السبت، وأودى بحياة ثلاثة من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة آخرين”.
وتابع البيان “أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تعازي ومواساة الأمين العام لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين”.
ووقع تفجير بسيارة مفخخة أمام مركز تجاري للمواد الغذائية بحي الهواري ببنغازي، أمس السبت، بالتزامن مع مرور سيارة تابعة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مما أدى لمقتل 3 من موظفي البعثة، وجرح آخرين.
وأكد المصدر “دعوة أمين عام الجامعة لجميع الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك، التي دعا إليها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، والعمل على تثبيت هذه الهدنة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي الذي يعد السبيل الوحيد للوصول إلى حل مستدام للأزمة في ليبيا”.
وجدد المصدر “تأكيد وقوف جامعة الدول العربية مع الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه إنهاء التصعيد العسكري، وتجاوز حالة الانسداد السياسي، والعودة إلى طاولة الحوار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، ولُحمة شعبها”.
وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، دعت الخميس الماضي، كل الأطراف في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من صباح يوم العيد، مطالبة جميع الأطراف بإرسال موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة/السبت.
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