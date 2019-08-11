الجيش السوري يفاجئ “جبهة النصرة” في إدلب بـ”فكي الكماشة” ويحرر مغر الحمام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تواصل وحدات الاقتحام في الجيش السوري تقدمها في محاور ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وتمكنت مساء اليوم من تحرير قرية مغر الحمام في ريف إدلب الجنوبي مقتربة من بلدة الهبيط (الواقعة غرب خان شيخون) بعد معارك عنيفة.

أفاد موقع “الوطن أون لاين” أن وحدات الجيش السوري تمكنت مساء اليوم السبت من تحرير قرية مغر الحمام في ريف إدلب الجنوبي، قال الموقع إن الجيش السوري سيطرت على الجيسات ومزارها وبالتالي وصلت إلى أطراف بلدة الهبيط .

وذكرت مواقع أن الجيش السوري بتقدمه من الشرق وسيطرته على تل سكيك التي تقع شرق خان شيخون مباشرة وكذلك اقترابه من الهبيط التي تقع غرب خان شيخون، فإن “فكي الكماشة” ستطبق على التنظيمات المسلحة في ريف حماة الشمالي (كفرزيتا واللطامنة ومورك).

وأسقطت رشاشات الجيش السوري طائرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار جنوب بلدة “الزكاة” غرب مدينة خان شيخون، في حين تكفلت مشاته بتفجير مفخخة يقودها انتحاري على محور تلك سكيك شرقا، بريف إدلب الجنوبي.

وقال مراسل “سبوتنيك” في حماة أن قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربة مفخخة مع انتحاري بداخلها، وذلك قبل وصولها إلى هدفها على محور تل سكيك بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن المجموعات المسلحة شنت هجوما معاكسا على المواقع التي تقدمت إليها وحدات الجيش السوري صباح اليوم على محور بلدة سكيك شرق مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين حتى لحظة إعداد هذا التقرير، دون تغير بخارطة السيطرة، تزامنا مع رمايات مدفعية وصاروخية ينفذها الجيش السوري باتجاه خطوط إمداد المسلحين الخلفية في بلدة التمانعة (شمال سكيك بنحو 3كم).

وبين المصدر أن تفجير العربة تم فور دخولها مسارها المكشوف على بعد 700 – 800 من نقاط الجيش قادمة من اتجاه بلدة التمانعة، مؤكدا أن تعزيزات عسكرية كبيرة دفع بها الجيش وبدأت بالتوافد إلى منطقة الاشتباكات على محور سكيك.

وفي السياق، نفذ الطيران الحربي السوري الروسي المشترك سلسلة من الغارات الجوية باتجاه مدينة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت قوات الجيش السوري من أسقاط طائرة مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة محملة بقنابل شديدة الانفجار على محور قرية (الجيسات) جنوب بلدة (الزكاة) جنوب إدلب.