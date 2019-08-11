غرفة مراقبة دقيق الخبز المدعوم : إستعداد تام للعيد وعلى المخابز تحفيز العمالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم المشرف على غرفة مراقبة دقيق الخبز المدعوم د.تاج الدين عثمان سعيد أن المطاحن وفرت حصصاً إضافية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ لتفادي حدوث فجوة في الخبز.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء: “إن حصة ولاية الخرطوم التي توفرها مطاحن سيقا منها 12 ألف جوال وسين 20 ألف وويتا 10الف بينما توفر الحمامة 3 آلاف”.

وأضاف أن المطاحن التزمت بتوفير الدقيق خلال عطلة العيد كما التزمت المخابز بالاستمرار في العمل خلال العطلة.

وقال سعيد: “إن اللجنة مناط بها مراقبة الدقيق المدعوم من المطاحن إلى الوكلاء حتى يصل المخابز”، مشيراً إلى التنسيق بين الغرفة ومحليات الولاية في عمليات مراقبة المطاحن وحل المشكلات اليومية؛ مطالباً المخابز بمعالجة شح العمالة خلال فترة العطلة بتوفير حوافز إضافية لهم.