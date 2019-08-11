إطلاق نار كثيف داخل مسجد بالنرويج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع إطلاق نار داخل مسجد النور في ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وتم اعتقال المشتبه به من قبل الشرطة.

وأعلنت الشرطة النرويجية، أن شخصا أصيب لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به”، وأضافت، الشرطة أن عناصرها انتشروا في الموقع.

ووصفت الشرطة المسلح بأنه “شاب ذو بشرة بيضاء”، وأشارت، أنه ليس لديها معلومات إضافية عن هويته.

وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، حسب صحيفة البيان.

وقال إمام المسجد عرفان مشتاق لصحيفة بودستيكا المحلية إن “رجلا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا”.

تم الإبلاغ عن الحادث الساعة 4.42 مساءً بالتوقيت المحلي، في اليوم السابق للاحتفال بعيد الأضحى.