جيش الاحتلال يحذر حماس من التسلل للجانب الإسرائيلي

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيره إلى حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، من حوادث خرق الحدود ومحاولة التسلل إلى الجانب الإسرائيلي.
وزعم رونين مانيليس الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط محاولة تسلل إلى الجانب الإسرائيلي، مطالبًا حماس بضبط الأمور ومنع تكرار مثل هذا الحادث.
وأطلق جيش الاحتلال النيران على 4 فلسطينين قرب السياج الفاصل؛ زاعمًا محاولتهم التسلل وحملهم أسلحة منها بنادق كلاشينكوف وقذائف آر بي جي وعبوات ناسفة وقنابل؛ لتنفيذ عمل مسلح بالقرب من منطقة "كيسوفيم".
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