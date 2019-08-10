التعادل يحسم مواجهة أهلي شندي وبانداري الكيني

الخليج 365 : حسم التعادل من دون أهداف نتيجة مباراة أهلي شندي ونظيره بانداري الكيني والتي جرت مساء اليوم”السبت” ضمن ذهاب تمهيدي الكنفدرالية. وسيكون الفريق الشهير بـ”الآرسنال” مطالبًا بالفوز بهدفٍ على الأقل لضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة من المنافسة.

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