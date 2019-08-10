الهلال يؤكد جاهزيته لمواجهة الغد مع الفريق الرواندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد رئيس القطاع الرياضي لنادي الهلال السوداني، الطريفي الصديق جاهزية الفريق للمباراة المرتقبة غدا مع “ريون سبورت” البولندي بالعاصمة “كيجالي” في الثالثة عصرا بتوقيت السودان.

وقال الصديق “سيكون العيد عيدين لجماهير الهلال غدا” وأضاف “نحترم الخصم لكننا سنعود بنتجية الفوز”.

وأعرب الصديق عن دهشة الهلال من برمجة مباراته الأولى في الدوري يوم ١٦ من الشهر الجاري في كوستي، وشدد على أن الاتحاد يعلم أن الهلال سيغادر إلي دبي يوم ١٤ لمقابلة فريق الوصل الإماراتي يوم ٢٠ في البطولة العربية وقال “سنغادر الي دبي ونأمل أن يعدل الاتحاد موعد المباراة. المادة السابقة إيران تطلق أقوى تصريح وتهدد بالتحرك “برا وبحرا وجوا ” ضد أي تهديدات معادية المقالة القادمة إبراهومة : المريخ تعرض لظلم فادح من الحكم المصري

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