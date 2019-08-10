معتمد كرري يتفقد المرافق الهندسية بالمحلية

التاريخ: 10-أغسطس-2019
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تفقد معتمد محلية كرري اللواء ركن (م) عادل الطيب الأمين يرافقة مدير البنى التحتية فرع محلية كرري المهندس ابراهيم أبكر وعدد من المسئولين تفقدوا عددا من المرافق شملت كبري التقوى الفاصل بين الفتح الشرقية والغربية ومصرف الحارة ( ٦ ٣) و(٠ ٦) .
وبحسب سونا وقف معتمد محلية كرري على سير العمل في كبري التقوى وفتح مصرف الحارة(٦ ٣) موجها الإدارة الهندسية بمعالجة المياه الراكدة والعمل على تصريفها بفتح المسارات، داعيا المواطنين بالتبليغ الفوري حول الأضرار الناجمة من جراء السيول والأمطار بغرفة الطوارئ برئاسة محلية كرري شارع الوادي شرق الحارة الثالثة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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