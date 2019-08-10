والى شمال كردفان: المتهمون في أحداث الأبيض قيد المحاكمة

قال والى شمال كردفان، المكلف اللواء ركن الصادق الطيب عبدالله، إن المتهمين فى الأحداث التى شهدتها مدينة الأبيض (إلى الغرب من الخرطوم) نهاية الشهر الماضي في يد العدالة.

وقُتل 6 أشخاص فى تظاهرات لطلاب المدارس فى الأبيض، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي توقيف 9 من قوات "الدعم السريع"، تورطوا فى تلك الأحداث، متعهدا بمحاكمتهم، وشكل والى شمال كردفان المكلف لجنة لتقصى حقائق تلك الأحداث، كما شكل المجلس العسكري الانتقالي لجنة تتبعه للتحقيق فيها.

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وقال والى شمال كردفان، اليوم الجمعة، إن اللجنة انتهت من تحقيقاتها، موضحا أن المتهمين فى يد العدالة، وترحم الوالى المكلف على أرواح ضحايا الأحداث، ووتمنى الشفاء للجرحى.